Тренер фразой «нас не убьёшь» оценила санкции в адрес гимнаста за букву Z Тренер Родионенко заявила, что санкции не сломят гимнаста Куляка

Иван Куляк / Фото youtube.com

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что санкции не сломят российского гимнаста Ивана Куляка, передаёт «Матч ТВ». Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала на год Куляка за букву Z на форме.

Всё будет нормально, эта ситуация его не сломит, он вернётся. Он молодой парень, у него хорошие перспективы в будущем. За этот год у нас есть возможность поработать над программами, усложнить, — сказала Родионенко.

Также тренер отметила, что её «мало порадовало» снятие обвинений в адрес неё и тренера Игоря Калабушкина.

Больше всего мы переживаем за Ваню. Но нас не убьешь этим решением, — добавила она.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев. Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в «Лужниках».