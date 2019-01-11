USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,292 $   Brent61.41 $ Bitcoin3,640.65 $
МОСКВА-11°C11:37
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Трижды чемпион Большого шлема задумал уйти из тенниса

Энди Маррей Sportfoto Zimmer/Global Look Press

Энди Маррей

спорт [ версия для печати ]

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, когда и почему собирается завершить профессиональную карьеру.

По словам теннисиста, он устал терпеть боль, которую доставляет травма бедра. Маррей лечился на протяжении нескольких сезонов с небольшими перерывами, но безуспешно.

«Я говорил с командой и сказал: „Я так больше не могу“. Мне нужно было установить крайний срок, потому что я играл и не понимал, когда боль уйдёт», — цитирует его официальный канал Открытого чемпионата Австралии.

Британец добавил, что собирается принять участие в Уимблдоне-2019, после чего официально объявить об уходе из спорта.

За карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема — US Open-2012, Уимблдон-2013 и 2016. Он единственный теннисист в истории, выигравший два золота Олимпийских игр в личном разряде. Британец возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2016 году, на конец сезона он оставался лидером. 

Сейчас 31-летний Маррей занимает 230-ю строчку мирового рейтинга. В первом круге Открытого чемпионата Австралии британец сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Как писал News.ru, Серена Уильямс рассказала о страхе расизма.


#теннис
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
спорт 10:37, 11 января 2019
Панарин стал лучшим по итогам игрового дня в НХЛ
спорт 10:36, 11 января 2019
Овечкин оформил дубль в матче с «Бостоном»
спорт 09:26, 11 января 2019
Чемпионат Европы по скелетону отменён
Лента новостей
культура 11:34
Певицу Арету Франклин обокрали перед смертью
в мире 11:31
Сенатор заявил о необходимости введения режима ЧП в США
спорт 11:27
Полиция запросила ДНК Роналду
политика 11:20
МИД РФ: США посягает на суверенитет Венесуэлы
происшествия 11:17
Главврач больницы обвиняется во взятках и хищениях
Другие новости
спорт 11:27
Полиция запросила ДНК Роналду
спорт 11:09
Почему «Коламбус» отстранил Бобровского
Три причины скандала с участием одного из лучших вратарей НХЛ
спорт 10:37
Панарин стал лучшим по итогам игрового дня в НХЛ
спорт 10:36
Овечкин оформил дубль в матче с «Бостоном»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top