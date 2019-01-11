Трижды чемпион Большого шлема задумал уйти из тенниса

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Энди Маррей

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, когда и почему собирается завершить профессиональную карьеру.

По словам теннисиста, он устал терпеть боль, которую доставляет травма бедра. Маррей лечился на протяжении нескольких сезонов с небольшими перерывами, но безуспешно.

«Я говорил с командой и сказал: „Я так больше не могу“. Мне нужно было установить крайний срок, потому что я играл и не понимал, когда боль уйдёт», — цитирует его официальный канал Открытого чемпионата Австралии.

Британец добавил, что собирается принять участие в Уимблдоне-2019, после чего официально объявить об уходе из спорта.

За карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема — US Open-2012, Уимблдон-2013 и 2016. Он единственный теннисист в истории, выигравший два золота Олимпийских игр в личном разряде. Британец возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2016 году, на конец сезона он оставался лидером.

Сейчас 31-летний Маррей занимает 230-ю строчку мирового рейтинга. В первом круге Открытого чемпионата Австралии британец сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

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