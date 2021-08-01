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Белорусская легкоатлетка сообщила, что чувствует себя в безопасности

21:00, 01 августа 2021
Белорусская легкоатлетка сообщила, что чувствует себя в безопасности Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская напрямую поговорила с представителями Международного олимпийского комитета и «Токио-2020». Она сказала, что чувствует себя в безопасности, передаёт МОК в Twitter.

Комитет добавил, что продолжит переговоры со спортсменкой и властями, чтобы определить дальнейшие действия в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Кристину Тимановскую, насильно отвезённую белорусскими властями в аэропорт для высылки в Минск, перевозят в безопасное место. Чтобы избежать этого, Тимановской пришлось просить Международный олимпийский комитет о помощи.

Проблемы возникли из-за того, что Тимановская раскритиковала белорусский тренерский штаб, заставлявший её выступать в эстафете, которую она не бегает. Также легкоатлетка высказалась в адрес чиновников, которые, по её мнению, «облажались» с допинг-тестами, из-за чего возникли проблемы у других спортсменок, которые должны были выступить на своей первой Олимпиаде.

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