Тереза Йохауг объявила, что завершит карьеру после марафона 5 марта

33-летняя норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры. Она сообщила в своём Instagram, что выбрала для последней гонки дату, которая для неё имеет особое значение.

5 марта 2011 года я победила в марафоне на Кубке мира в Норвегии. Это была моя первая победа на взрослом уровне и начало пути. Круг замкнётся завтра: 5 марта 2022 года, когда я выйду на старт марафона на Кубке мира в Холменколлене. Настал момент заняться другими делами, а не посвящать всю свою жизнь лыжным гонкам, – написала Йохауг.

Тереза Йохауг четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр: один раз в эстафете в Ванкувере в 2010 году, ещё три награды высшего достоинства, но в индивидуальных гонках, она выиграла на Играх в Пекине в 2022 году. Помимо этого, она является 14-кратной чемпионкой мира и трёхкратной победительницей общего зачёта Кубка мира.

Ранее Йохауг заявила, что российских спортсменов не стоит осуждать за позицию государства по отношению к Украине. Однако, по мнению четырёхкратной чемпионки Олимпийских игр, сейчас участие россиян в спортивных турнирах является неуместным, поскольку они представляют интересы своей страны.