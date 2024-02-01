Тарасова разочаровалась в Тутберидзе после решения CAS по Валиевой Тарасова заявила, что ее подломила реакция Тутберидзе на решение CAS по Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сочла неубедительными слова коллеги Этери Тутберидзе по ситуации с дисквалифицированной на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристкой Камилой Валиевой. В разговоре с РИА Новости Тарасова подчеркнула, что Тутберидзе должна была вместе с профессиональными юристами заниматься защитой своей спортсменки.

Как теперь будут относиться к Этери Тутберидзе? Какие мы есть, так к нам и будут относиться. Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Все слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно, — сказала она.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимуляторы. Из-за этого решения Россия лишилась командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Решение о дисквалификации будет действовать четыре года.

Тутберидзе прокомментировала решение CAS о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Она заявила, что не сомневается в невиновности своей подопечной. Также она упрекнула CAS в том, что суд не установил, какое запрещенное вещество оказалось в организме фигуристки. Рудковская отметила в соцсети, что пост Тутберидзе «сочится высокомерием».

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву является примером политизации спорта. По ее словам, произошедшее можно считать проявлением нечистоплотной конкуренции.