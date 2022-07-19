Тарасова назвала Ханю яркой индивидуальностью мирового фигурного катания

Фото: Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Японский фигурист Юдзуру Ханю оставил большой след в истории фигурного катания, так как спортсмен является яркой индивидуальностью, заявила в беседе с NEWS.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее мнению, Ханю можно смело назвать одним из лучших фигуристов мира. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию завершил спортивную карьеру. Свое решение Ханю огласил на специальной пресс-конференции.

У него была длинная и очень яркая карьера, он с 2010 года на международных соревнованиях, то есть выступает очень давно. У каждого человека когда-то заканчивается интерес, заканчиваются силы, кто-то считает, что хочет чего-то другого. Он будет делать свое шоу. Я думаю, оно будет прекрасным. Мужское одиночное катание — это особый вид. У него была яркая индивидуальность, поэтому он и оставил такой след, а теперь будет заниматься искусством, — сказала Тарасова.

Японский фигурист выиграл Олимпийские игры в Сочи-2014 и в Пхенчхане-2018. На Олимпиаде в Пекине он стал четвертым. Также японец является двукратным чемпионом мира, чемпионом четырех континентов — 2020, победителем командного ЧМ-2017. Он четырежды выигрывал финал Гран-при и шесть раз становился чемпионом Японии. Ханю — первый в истории фигурист, который исполнил на соревнованиях четверной риттбергер.