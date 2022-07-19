Фигурист Юдзуру Ханю завершил спортивную карьеру

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Юдзуру Ханю

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил спортивную карьеру. Свое решение он огласил на специальной пресс-конференции, передает Reuters.

Японский фигурист выиграл Олимпийские игры в Сочи-2014 и в Пхенчхане-2018. На Олимпиаде в Пекине он стал четвертым. Также японец является двукратным чемпионом мира, чемпионом четырех котиненнтов — 2020, победителем командного ЧМ-2017. Он четырежды выигрывал финал Гран-при и шесть раз становился чемпионом Японии.

Ханю — первый в истории фигурист, который исполнил на соревнованиях четверной риттбергер. В Пекине-2022 спортсмен пошел на четверной аксель, но упал с недокрученного прыжка.

Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк решил завершить карьеру. С 2019 по 2021 год Дацюк выступал за екатеринбургский «Автомобилист».