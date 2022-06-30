Дацюк решил завершить карьеру

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Павел Дацюк

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк решил завершить карьеру, сообщает «Матч ТВ». 43-летний игрок отметил, что в скором времени официально объявит об этом.

Всё логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне, — заявил Дацюк.

С 2019 по 2021 год Дацюк выступал за екатеринбургский «Автомобилист». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингс», вместе со сборной России игр он становился Олимпийским чемпионом, а также завоевал золото чемпионата мира.

Ранее о завершении карьеры в сборной России объявил футболист Федор Кудряшов. Он отметил, что в стране есть много молодых защитников, превосходящих его.