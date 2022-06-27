Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Федор Кудряшов

Защитник турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу, сообщает «Спорт-Экспресс». По его мнению, сейчас в стране есть молодые футболисты, которые его превосходят.

Мне в следующем году 36. Понятно, что есть пример Сергея Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня, — заявил футболист.

Кудряшов также рассказал о том, как приходил в себя после автогола в матче квалификации чемпионата мира с Хорватией (0:1). По словам футболиста, он сразу попытался переключиться, а множество болельщиков прислали ему слова поддержки.

Встреча с Хорватией в ноябре прошлого года стала последней для Кудряшова за сборную России. Всего он провел в составе команды 48 матчей, в которых забил один мяч.