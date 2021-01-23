Тарасов высмеял Кокляева в преддверии боксёрского поединка

Боец ММА и спортивный блогер Артём Тарасов высмеял в социальной сети тяжелоатлета Михаила Кокляева, с которым у него в феврале должен состояться боксёрский поединок.
Тарасов разместил в истории в Instagram видеозапись, на которой Кокляев лежит под капельницей. По словам пауэрлифтера, это связано с борьбой с простудным заболеванием. Но Тарасов колко отреагировал на состояние спортсмена.
Он также разместил фотографию разноцветной капы с изображением привидений, в которой намерен выйти на поединок с Кокляевым. Ранее он заявил, что попытается одолеть тяжелоатлета как морально, так и физически.
Как сообщал NEWS.ru, мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев, известный по поражению нокаутом в первом раунде Александру Емельяненко, проведёт свой второй боксёрский поединок против блогера Артёма Тарасова 20 февраля в рамках шоу в Москве.