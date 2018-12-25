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Суд Испании оштрафовал Промеса за пьяную езду

Квинси Промес Javier Montao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Квинси Промес

спорт [ версия для печати ]

Суд испанского города Марбелья вынес решение по делу нападающего футбольного клуба «Севилья» Квинси Промеса. 26-летний голландец пошёл на сделку со следствием и получил штраф. Какой суммой отделался спортсмен, неизвестно, пишет издание Marca.

Как сообщал News.ru, 18 декабря бывшего игрока московского «Спартака» задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в крови Промеса превысило допустимый уровень в два раза.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Севилью» 29 матчей и забил 3 гола.


#суд #футбол #испания #штраф #КвинсиПромес
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