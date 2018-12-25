Суд Испании оштрафовал Промеса за пьяную езду

Суд испанского города Марбелья вынес решение по делу нападающего футбольного клуба «Севилья» Квинси Промеса. 26-летний голландец пошёл на сделку со следствием и получил штраф. Какой суммой отделался спортсмен, неизвестно, пишет издание Marca.
Как сообщал News.ru, 18 декабря бывшего игрока московского «Спартака» задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в крови Промеса превысило допустимый уровень в два раза.
В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Севилью» 29 матчей и забил 3 гола.