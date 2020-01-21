Бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко арестовали на 7 суток за нарушение общественного порядка. Задержание произошло в одном из отелей Анапы, где спортсмен готовится к соревнованиям.
Отмечается, что Емельяненко ежедневно тренировался на базе «Спорт» в посёлке Супсех. Ему предстоит поединок с Магомедом Исмаиловым. Боец был замечен на пробежках в парке и вдоль набережной,
Для Емельяненко это не первое задержание. Ранее NEWS.ru сообщал, что суд Кисловодска оштрафовал и лишил водительских прав на полтора года бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за отказ после ДТП пройти медицинское освидетельствование.
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