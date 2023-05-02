Стало известно, за что разбили голову баскетболисту Шведу Baza: Шведа избили люди, проигравшие деньги на ставках

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алексей Швед

На баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали в Москве около ресторана из-за проигранного накануне его командой матча, передает Telegram-канал Baza. По информации канала, на спортсмена накинулись люди, которые проиграли деньги на ставках.

Baza сообщает, что к Шведу около входа в ресторан подошли восемь человек, стали оскорблять спортсмена и ругаться, что из-за него проиграли деньги на ставках, возникла ссора, быстро перешедшая в драку. Шведа ударили, он упал, напавшие разбежались, двое из парней остались рядом с лежащим Алексеем и снимали его на телефон, после чего тоже скрылись.

Баскетболиста ЦСКА избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями. У Шведа возник конфликт с компанией из нескольких человек на выходе из заведения, который перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму. Драку прекратили работники ресторана. Нападавших ищет полиция.

Адвокат Ольга Учаева отметила, что наказание хулиганам, избившим баскетболиста, будет зависеть от того, насколько сильный вред причинен его здоровью, по самой тяжкой статье оно может составить до 12 лет лишения свободы. Она пояснила, что степень тяжести вреда здоровью определяется в рамках судебно-медицинской экспертизы.