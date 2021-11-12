Стало известно, какую травму получила ученица Тутберидзе на Гран-при Японии

У российской фигуристки Дарьи Усачёвой, выступающей в группе Этери Тутберидзе, диагностировали перелом бедра. На данный момент диагноз является предварительным. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Во время разминки перед короткой программой на этапе Гран-при Японии Усачёва
В эфире Первого канала тренер Усачёвой Даниил Глейхенгауз заявил, что фигуристка не испытывала серьёзных проблем со здоровьем перед этапом Гран-при — беспокоили только мышечные повреждения.
Японский этап Гран-при продлится до 14 ноября.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сожаление в связи с тем, что Усачёва была вынуждена сняться с этапа Гран-при. Прославленный специалист выразила надежду, что травма фигуристки окажется несерьёзной.