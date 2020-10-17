«Стали терять мячи»: тренер «Уфы» прокомментировал проигрыш «Локомотиву»

https://static.news.ru/photo/b3e2117e-1091-11eb-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Рашид Рахимов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов прокомментировал поражение московскому «Локомотиву». Матч состоялся в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Счёт встречи — 1:0.

С поражения начинать не очень приятно, но это не первый такой дебют, через это многие проходят. Не вижу ничего страшного, — отметил Рашид Рахимов.

По его словам, начало игры было многообещающим. Проигрыш ничего не предвещало.

Мне нравились моменты, когда мы находили игру через зоны и атаковали соперника, выиграли очень много борьбы. Концовка первого тайма уже напрягла — перестали контролировать мяч, больше играли в обороне, перестали блокировать передачи соперников — это было видно и по второму тайму, где стали терять мячи, — анализирует наставник клуба.

Единственный гол в матче забил Гжегож Крыховяк, а новичок «Локомотива» Зе Луиш стал автором голевой передачи, писал NEWS.ru.