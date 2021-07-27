Спорт больше не играет на рейтинг власти

Песня Александры Пахмутовой «Мы верим твёрдо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна» ещё звучит в разных радиоэфирах, но, как показали соцопросы, 97% наших соотечественников не могут назвать ни одного имени нынешнего олимпийца. А примерно половина вообще не собиралась следить за перипетиями токийской олимпиады. И если ещё лет 10 назад спортивные успехи воспринимались как эмоциональный элемент доказательства «вставания России с колен», то сегодня даже громкие и неожиданные победы вряд ли приподнимут рейтинги политических тяжеловесов.

Понятно, раздражение от COVID-19, страсти по прививочной кампании, падение реальных доходов населения. Как говорится, каждому дню его тягость. Вот только если и прежде находились отдельные спортоскептики, утверждавшие, что от того, что кто-то куда-то метнёт или куда-то добежит, не улучшится медицина, дороги не станут ровнее, а образование – глубже, то теперь такая установка становится массовой.

Конечно, немалую роль в снижении престижности большого спорта сыграли допинговые скандалы, в которые погрузили нашу страну. И сколько бы ни было разговоров о пристрастном к нам отношении МОК и прочих WADA, понятие спорта высоких достижений в нашей стране резко деградировало. И если вчера ещё можно было без тени иронии пафосно говорить о том, что великие спортсмены демонстрируют новые возможности человеческого организма, являют собой для целых поколений пример воли, упорства, стойкости. То теперь в глазах многих они выглядят своего рода мошенниками, эдакими шулерами, зашивающими в перчатку кусок свинца.

В глазах части нашего социума спортсмены фактически соревнуются сами для себя и за себя, за высокие, не соответствующие их вкладу в развитие страны гонорары и премии. А участие «звёзд» просто в коммерческой рекламе, где они ставят своё реноме на службу зачастую сомнительным продуктам, ещё и усугубило такое впечатление. Коммерциализация спорта ставит любого атлета на одну доску с шоуменом или каким-нибудь диджеем, не претендующим на личное геройство.

Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Тем более, что нет ни одного примера, чтобы кто-то из олимпийцев гордо отказался бы выступать без флага и гимна своей страны. Всё потонуло в разговорах о том, что для многих такое выступление, может, единственный шанс в жизни. А это премии, известность, которую также можно монетизировать, рекламные контракты. Словом, всё опять по кругу.

Справедливости ради, нельзя не отметить, что опять на Олимпиаду не прорвались представители самых популярных игровых видов спорта. Больше 20 лет за бортом этих соревнований наши футболисты. Победа которых в 1988 году как-то уже стёрлась из памяти. Нет в Токио наших баскетболистов, мастеров гандбола. А ведь при всём уважении к стрелкам из лука или пневматической винтовки именно имена футболистов или баскетболистов всегда на слуху. А потому их провалы в мире только усиливают разговоры о неадекватных, многих раздражающих зарплатах, которые зачастую и не снились их коллегам из куда более зажиточных стран.

Конечно, мы больше северная страна. И хоккеисты и фигуристы значительно популярнее многих своих «летних» коллег, но ведь руководители зимних видов спорта и усилий прилагают значительно больше для их популяризации.

Когда-то великий атлет Валерий Брумель стал изгоем после того, как написал о том, что практически все выезжавшие за границу советские спортсмены занимались фарцовкой. Это не было большим секретом, и зачастую таможня смотрела на таких «коробейников» сквозь пальцы. У нынешних спортсменов нет необходимости так пополнять свой карман. Но их имидж всё равно стал куда менее привлекательным.