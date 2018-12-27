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Список кандидатов на пост главы РФС огласят в январе

Сергей Киселев/АГН «Москва»

спорт [ версия для печати ]

Список кандидатов, которые претендуют на пост президента Российского футбольного союза (РФС) будет оглашён с 14 по 16 января 2019 года.

«Вся совокупная информация об этом будет обнародована избиркомом в период с 14 по 16 января», — приводит слова пресс-службы РФС ТАСС.

На данный момент члены РФС выдвигают кандидатов на заседаниях управленческих органов. До 13 января претенденты на должность обязаны предоставить пакет документов в избирательный комитет РФС.

Федерации футбола Томской области, Татарстана, Мордовии и Пермского края выдвинули на пост главы РФС председателя совета директоров Санкт-петербургского клуба «Зенит» Александра Дюкова.

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. До этой даты исполняющим обязанности президента организации назначен Сергей Прядкин.


#футбол #РФС #Дюков
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