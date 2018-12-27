Список кандидатов на пост главы РФС огласят в январе

https://news.ru/storage/news/fd239d3c10920cca113f93649dd132d0/73f2cb8d-895f-4b5c-9884-cd39fc571395_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Список кандидатов, которые претендуют на пост президента Российского футбольного союза (РФС) будет оглашён с 14 по 16 января 2019 года.

«Вся совокупная информация об этом будет обнародована избиркомом в период с 14 по 16 января», — приводит слова пресс-службы РФС ТАСС.

На данный момент члены РФС выдвигают кандидатов на заседаниях управленческих органов. До 13 января претенденты на должность обязаны предоставить пакет документов в избирательный комитет РФС.

Федерации футбола Томской области, Татарстана, Мордовии и Пермского края выдвинули на пост главы РФС председателя совета директоров Санкт-петербургского клуба «Зенит» Александра Дюкова.

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. До этой даты исполняющим обязанности президента организации назначен Сергей Прядкин.