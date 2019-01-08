«Спартак» отправился на сбор без Ерёменко и Петковича

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Роман Ерёменко

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил список игроков, которые отправились на первый подготовительный сбор, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Всего на сбор отправились 26 футболистов, в том числе травмированный голкипер Артём Ребров, защитники Андрей Ещенко, Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти. Они будут продолжать реабилитационный курс во время сбора.

В списке отсутствуют имена полузащитников Романа Ерёменко и Ивелина Попова, защитника Марко Петковича, с которыми расторгли контракт по обоюдному согласию. Также отсутствуют имена полузащитников Джано Ананидзе и Артёма Тимофеева, которые отправятся в аренду.

News.ru ранее сообщал, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пообщался с болельщиками перед прохождением медицинского осмотра.