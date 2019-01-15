Сотворившая историю биатлонистка стала мамой

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Мари Дорен-Абер

Бывшая биатлонистка сборной Франции Мари Дорен-Абер во второй раз стала мамой.

По информации SkiChrono, в ночь с 14 на 15 января спортсменка родила девочку, которую назвали Эви. У бывшей биатлонистки уже есть ребёнок — также девочка, Адель.

Дорен-Абер — олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 в эстафете, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете и спринте, пятикратная чемпионка мира, лидер сборной Франции в 2010-х годах. Она вторая в истории (после немки Андреа Хенкель) биатлонистка, выигравшая золотые медали во всех личных гонках на чемпионатах мира и вторая биатлонистка (после норвежки Туры Бергер), завоевавшая медали во всех дисциплинах в рамках одного чемпионата мира. Дорен-Абер — первая в истории спортсменка, сумевшая совместить два этих достижения.

Француженка завершила карьеру в 2018 году.

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