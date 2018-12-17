Социальная сеть запретила фотографии с Овечкиным

https://news.ru/storage/news/0844d57dfce219e6afda4b782f2c856f/41710324-36a9-43ff-a929-74d8f3f4623c_850.jpg Ludvig Thunman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Социальная сеть Tumblr пометила фотографии с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным как «нецензурные» или «публикации только для взрослых».

В декабре текущего года Tumblr ввела новые правила модерирования контента, который размещают пользователи. Среди нововведений — новые отметки-грифы, которые помечают контент для старшего поколения.

Фотографии, на которых Александр Овечкин вместе с Кубком Стэнли лежит в кровати, получили в Tumblr пометку как «неприличные» (This reblog was flagged — «Ваш пост помечен»). Ещё одна фотография, на которой россиянин обнимает своего одноклубника Никласа Бекстрёма, также попала под запрет.

Фотографии сделаны после празднования победы «Вашингтона» в финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее News.ru писал о том, что российский форвард Александр Овечкин посетил матч Национальной баскетбольной лиги (НБА) вместе со своей женой Анастасией.