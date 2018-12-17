Социальная сеть запретила фотографии с Овечкиным

Социальная сеть Tumblr пометила фотографии с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным как «нецензурные» или «публикации только для взрослых».
В декабре текущего года Tumblr ввела новые правила модерирования контента, который размещают пользователи. Среди нововведений — новые отметки-грифы, которые помечают контент для старшего поколения.
Фотографии, на которых Александр Овечкин вместе с Кубком Стэнли лежит в кровати, получили в Tumblr пометку как «неприличные» (This reblog was flagged — «Ваш пост помечен»). Ещё одна фотография, на которой россиянин обнимает своего одноклубника Никласа Бекстрёма, также попала под запрет.
SO THE GREAT PURGE BEGINS#ALLCAPS #StanleyCup #StanlyCupChampions #NSFWIGUESS pic.twitter.com/79mF5JW8Dy— Rebecca Speas #AbolishIce (@SpeasySpice) 4 декабря 2018 г.
Фотографии сделаны после празднования победы «Вашингтона» в финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее News.ru писал о том, что российский форвард Александр Овечкин посетил матч Национальной баскетбольной лиги (НБА) вместе со своей женой Анастасией.