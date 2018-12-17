Овечкин посетил матч с участием Леброна Джеймса

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Александр Овечкин

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой «Вашингтона» со счётом 128:110.

Самым результативным баскетболистом «Вашингтона» стал Джон Уолл, который сумел набрать 40 очков и отдать 14 передач. Игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс заработал 13 очков.

Таким образом, баскетболисты «Вашингтона» прервали серию из четырёх поражений.