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Собравшийся уходить из футбола Чех вернётся в «Челси»

Action Foto Sport/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Футболист лондонского «Арсенала» Петр Чех может получить работу в другом столичном клубе — «Челси» — после окончания карьеры.

Как сообщает The Times, лондонский клуб готов предложить своему бывшему вратарю тренерскую работу или должность посла. Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.

Накануне футболист объявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

36-летний Чех — пятикратный обладатель Кубка Англии и четырёхкратный победитель чемпионата страны. Он также выигрывал Суперкубок Англии, трижды становился чемпионом Кубка лиги. В составе «Челси» Чех побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сборной Чехии голкипер дебютировал в 2002 году. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004.

В сезоне-2018/19 он вышел на поле в семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), пять из которых «Арсенал» выиграл.

Как писал News.ru, «Реал» захотел вернуть украинского вратаря.


#футбол #челси
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