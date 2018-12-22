Слуцкий рассказал о матерных песнях сына-рэпера

https://news.ru/storage/news/7dec3b75943f96323fb7735dd61e0491/b23851a4-012c-48b0-b526-2e4fe6e47a82_850.jpg Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал об увлечениях своего 13-летнего сына Дмитрия.

«Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается», — приводит слова Слуцкого Sports.ru.

Специалист добавил, что не препятствует занятиям сына, хотя и не во всём его понимает.

«Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею», — заключил тренер.

Слуцкий тренирует голландский «Витесс». Он известен также по работе в московском ЦСКА, английском «Халл Сити» и сборной России. ЦСКА под его руководством трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

Как писал News.ru, Слуцкий засомневался в себе.