Слуцкий рассказал о матерных песнях сына-рэпера

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал об увлечениях своего 13-летнего сына Дмитрия.
«Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается», — приводит слова Слуцкого Sports.ru.
Специалист добавил, что не препятствует занятиям сына, хотя и не во всём его понимает.
«Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею», — заключил тренер.
Слуцкий тренирует голландский «Витесс». Он известен также по работе в московском ЦСКА, английском «Халл Сити» и сборной России. ЦСКА под его руководством трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).
Как писал News.ru, Слуцкий засомневался в себе.