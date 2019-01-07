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Словенский футболист ЦСКА поведал о стереотипах о России

Яка Бийол Сергей Булкин/News.ru

Яка Бийол

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями о жизни в России.

«Рад, что стереотипы, которые некоторые люди любят распространять о России, оказались неправдой. На деле Россия — очень европейская страна», — цитирует его Vecer.

Бийол добавил, что ему некомфортно лишь от погоды в России, потому что зимой почти нет солнца и трудно заставить себя работать.

Словенец перешёл в ЦСКА в летнее трансферное окно. Ранее он выступал на родине за «Рудар». В текущем сезоне чемпионата России он вышел на поле в 13 матчах и пока не отметился результативными действиями.

Как писал News.ru, тренер «Краснодара» рассказал об отношении к Мамаеву.


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