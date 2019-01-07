Словенский футболист ЦСКА поведал о стереотипах о России

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями о жизни в России.
«Рад, что стереотипы, которые некоторые люди любят распространять о России, оказались неправдой. На деле Россия — очень европейская страна», — цитирует его Vecer.
Бийол добавил, что ему некомфортно лишь от погоды в России, потому что зимой почти нет солнца и трудно заставить себя работать.
Словенец перешёл в ЦСКА в летнее трансферное окно. Ранее он выступал на родине за «Рудар». В текущем сезоне чемпионата России он вышел на поле в 13 матчах и пока не отметился результативными действиями.
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