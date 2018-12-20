«Сибирь» обыграла «Амур»

Новосибирская «Сибирь» на родном льду добилась победы над хабаровским «Амуром» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счёт — 4:3.
Дублем в составе победителей отметился форвард Александр Шаров. Его партнёр по команде Дмитрий Саюстов записал на свой счёт две передачи.
Отметим, что судьи в конце третьего периода не стали засчитывать шайбу, заброшенную гостями, так как это произошло ногой.
«Сибирь» расположилась на 11-м месте в турнирной таблице в Восточной конференции, «Амур» находится на строчку ниже.