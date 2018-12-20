«Сибирь» обыграла «Амур»

https://news.ru/storage/news/de432b615c6bd5cd36b379f47fe78549/ef678c04-1132-40da-8152-9ac99b77b5ba_850.jpg ХК «Сибирь»/vk.com

Новосибирская «Сибирь» на родном льду добилась победы над хабаровским «Амуром» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счёт — 4:3.

Дублем в составе победителей отметился форвард Александр Шаров. Его партнёр по команде Дмитрий Саюстов записал на свой счёт две передачи.

Отметим, что судьи в конце третьего периода не стали засчитывать шайбу, заброшенную гостями, так как это произошло ногой.

«Сибирь» расположилась на 11-м месте в турнирной таблице в Восточной конференции, «Амур» находится на строчку ниже.