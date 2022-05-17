«Шоу уродцев»: Роман Широков раскритиковал итоги Евровидения

Фото Nderim Kaceli/Global Look Press

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков раскритиковал музыкальный конкурс Евровидение. Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» в интервью «РБ-Спорт» заявил, что победу коллектива из Украины Kalush Orchestra с песней Stefania на предмет коррупции может беспристрастно оценить комитет по этике Российского футбольного союза.

Из мероприятия сделали шоу уродцев — из бабы сделали мужика, не понимаю, кто выступает... Но читал новости о том, что присуждали голоса в пользу Украины, даже если голосовали за другие страны. Считаю, что беспристрастно этот вопрос может рассмотреть только наш комитет по этике, — сказал Широков.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2022» состоялся в ночь с 14 на 15 мая в итальянском Турине. Украинские исполнители получили 631 балл по итогам голосования телезрителей и решения профессионального жюри. Второе место заняла Великобритания с результатом 466 баллов.

Накануне глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что организаторы песенного конкурса «Евровидение» изменили оценки Румынии, которые члены жюри страны выставили участникам мероприятия. Вскоре Азербайджан и Грузия также обвинили организаторов в подмене оценок.