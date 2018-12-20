Шлеменко назвал фаворита в бое Бейдер — Емельяненко

https://news.ru/storage/news/248e2445962bf6220ea3bcdac1cdd41c/0de6c500-c917-48dd-95ca-3e5ef217aad3_850.jpg Александр Шлеменко/vk.com

Александр Шлеменко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко выразил своё мнение по поводу предстоящего боя между американским спортсменом Райаном Бейдером и россиянином Фёдором Емельяненко.

«Конечно же, мне бы хотелось, чтобы Фёдор стал чемпионом. Но в этом бою я считаю фаворитом Бейдера. 60% на 40% я поставлю на Бейдера», — цитирует Шлеменко Life.

По мнению Шлеменко, Бейдер борец «очень хорошего уровня». Он отметил, что у Фёдора Емельяненко быстрый и тяжёлый удар, при этом американец будет готов к такому развитию событий. В то же время Бейдер будет переводить Емельяненко всё, чтобы россиянин не смог драться.

«Думаю, он будет проводить тейкдауны, контролировать и отрабатывать в партере», — подытожил Шлеменко.

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе пройдёт 26 января 2019 года в Лос-Анджелесе (США) в рамках турнира Bellator 214.