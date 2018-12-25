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Шипулин захотел спастись от тюрьмы и ушёл из спорта

Антон Шипулин Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Антон Шипулин завершил карьеру биатлониста по причине его уголовного преследования в Австрии. Об этом «URA.RU» рассказал председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

«Если австрийский суд признает Шипулина виновным по антидопинговому делу и объявит его в международный розыск, российский спортсмен будет под угрозой задержания, оказавшись за рубежом. В таком случае он не сможет выступать на международных соревнованиях за пределами России», — сказал Князев.

Он добавил, что уход спортсмена из биатлона не спасет его от уголовного преследования, а антидопинговое разбирательство будет продолжено.

Имя Шипулина фигурировало в списке обвинённых в нарушении антидопинговых правил, который предоставила австрийская полиция в декабре 2018 года. На Олимпиаду в Пхёнчхан Шипулин не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). После этого он взял паузу, но осенью 2018-го вернулся к тренировкам.

Спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.


#биатлон #АнтонШипулин
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