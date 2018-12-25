Шипулин объявил о завершении карьеры

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры, передает корреспондент News.ru. Об этом сам спортсмен сообщил на пресс-конференции в Москве во вторник.

«Вернувшись домой и пообщавшись с семьёй, я принял окончательное решение (о завершении карьеры. — Ред.). Дальше мучить себя и болельщиков просто нет смысла. Этому послужило несколько причин. Одна из них — неприглашение на Олимпиаду в Пхёнчхан», — сказал Шипулин, добавив, что «Рождественская гонка» будет последним стартом в карьере.

Шипулин заявил, что за последние три месяца он несколько раз переболел вирусными заболеваниями, «что также сказалось на моём решении». Также он добавил, что в этом году принял решение выступать, поставил цели, «но последняя ситуация с полицией в Австрии выбила меня из колеи».

«Опустились руки. Я в прошлом году очень серьёзно переживал по этому поводу и понял, что опять всё повторяется. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом. Сказать им большое спасибо за поддержку», — сказал он.

Шипулин — бронзовый призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете. На Игры-2018 в Пхёнчхан Шипулин не поехал, так как не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК).

Также в его активе титул чемпиона мира — 2017. Шипулин — трехкратный серебряный призер чемпионатов мира (2011, 2013, 2015), трехкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2012, 2013, 2017), трехкратный чемпион мира по летнему биатлону (2011, 2012, 2103).

Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014−2015), абсолютный чемпион Европы среди юниоров — 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте.

На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке», в которой примет участие вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.