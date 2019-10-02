https://static.news.ru/photo/d006076e-e53d-11e9-ada6-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Кузьмина Фото: nastja.kuzminova/instagram.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за Словакию, сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.

Ухожу с глубоким чувством благодарности за всё то, что мне спорт дал, и за то, как Вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов, — написала спортсменка в своём Instagram.

Сестра Шипулина призналась, что это решение стало для неё одним из самых сложных. При этом она пообещала помогать женской сборной в дальнейшем.

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