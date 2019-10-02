Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за Словакию, сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.
Ухожу с глубоким чувством благодарности за всё то, что мне спорт дал, и за то, как Вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов, — написала спортсменка в своём Instagram.
Сестра Шипулина призналась, что это решение стало для неё одним из самых сложных. При этом она пообещала помогать женской сборной в дальнейшем.
Российские лыжницы остались без медалей гонки на этапе Кубка мира, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен