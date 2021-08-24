Сборную Новой Зеландии по футболу заподозрили в расизме

Сборную Новой Зеландии по футболу проверят по признакам расизма. Всё дело в слогане команды All Whites, что в переводе может означать «все белые» или «все в белом». Об этом пишет The Guardian.

Футбольный слоган появился по аналогии с регбийным All Blacks («все в чёрном»). Отметим, что в этом виде спорта новозеландские регбисты на протяжении десятилетий находятся на ведущих ролях, чего не скажешь о футболистах, которые только два раза отбирались на чемпионаты мира.

Исполнительный директор Национальной футбольной ассоциации Эндрю Прагнелл заявил , что организация «совершила путешествие по культурной инклюзивности». Организация обратилась ко всем «заинтересованным» сторонам с просьбой дать оценку происходящему.

All Whites закрепилось за командой в 1982 году, когда игроки впервые сыграли в полностью белой форме в квалификации чемпионата мира. Ещё в 2009-м руководство предлагало заменить основную форму с белой на чёрную, чтобы избежать ассоциаций с расизмом.

Ранее сообщалось, что администрация университета американского штата Кентукки принудила преподавателей «бороться с расизмом» на работе. В учебном заведении даже провели антирасистские семинары.