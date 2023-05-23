Сборная Камеруна отказалась от матча с Россией Сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с Россией из-за вмешательства правительства

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с Россией, который должен был состояться 15 июня в Москве, сообщает «Спорт-Экспресс». Причиной отказа стало решение правительства Камеруна, запретившего своим футболистам противостоять на поле российским спортсменам.

Национальные сборные должны были встретиться на стадионе «Лужники».

Сборная России дважды в истории играла с Камеруном. В 1994 году на чемпионате мира россияне одержали верх над африканцам, разгромив соперников со счетом 6:1, а в 2011 году товарищеский матч команд завершился вничью — 0:0.

Российские футбольные клубы и сборные отстранили от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала СВО в конце февраля 2022 года. Национальная сборная не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре и пропустила жеребьевку в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.

26 марта сборная России по футболу обыграла команду Ирака в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 2:0. Второй гол на 58-й минуте забил нападающий столичного «Локомотива» Сергей Пиняев. Он стал самым молодым автором гола в истории российской сборной, побив рекорд Дмитрия Сычева. 23 марта россияне на выезде сыграли вничью с командой Ирана со счетом 1:1.