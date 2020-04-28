Спорт

РУСАДА готово возобновить допинг-тестирование после майских праздников

14:32, 28 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что в настоящий момент проводится предварительная работа для того, чтобы к середине мая быть готовым к возобновлению допинг-тестирования.

РУСАДА, изначально понимая, что первая треть мая, скорее всего, окажется опять нерабочей, все равно готовится к тому, чтобы возобновить тестирование. Сейчас мы находимся в процессе покупки для инспекторов допинг-контроля специальных защитных костюмов, — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Она отметила, что при благополучном сценарии с десятых чисел мая может возобновить тестирование в некоторых регионах.

РУСАДА 27 марта объявило о приостановлении допинг-тестирования из-за пандемии коронавируса.

Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая назвала жёсткими антидопинговые критерии ВФЛА, на основании которых будут сформированы составы рабочих органов организации и составы сборных национальных команд.

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