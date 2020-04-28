РУСАДА готово возобновить допинг-тестирование после майских праздников

https://static.news.ru/photo/e66b569c-8945-11ea-97cb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что в настоящий момент проводится предварительная работа для того, чтобы к середине мая быть готовым к возобновлению допинг-тестирования.
РУСАДА, изначально понимая, что первая треть мая, скорее всего, окажется опять нерабочей, все равно готовится к тому, чтобы возобновить тестирование. Сейчас мы находимся в процессе покупки для инспекторов допинг-контроля специальных защитных костюмов, — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Она отметила, что при благополучном сценарии с десятых чисел мая может возобновить тестирование в некоторых регионах.
РУСАДА 27 марта объявило о приостановлении допинг-тестирования из-за пандемии коронавируса.
Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая назвала жёсткими антидопинговые критерии ВФЛА, на основании которых будут сформированы составы рабочих органов организации и составы сборных национальных команд.