РУСАДА готово возобновить допинг-тестирование после майских праздников

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Олимпийские игры в Токио в 2021 году будет трудно провести без разработанной эффективной вакцины от коронавируса, заявил глава медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура.

Я не говорю, должна или не должна Япония принимать Олимпийские игры. Я говорю, что будет трудно это сделать, — сказал он. Кроме того, Екокура призвал власти страны наращивать тестирование на...