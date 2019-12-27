Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет делать всё возможное для сокращения санкций в отношении российского спорта.
Мы будем всё делать для того, чтобы вести работу по сокращению срока дисквалификации, — сказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус журналистам во время пресс-конференции.
Ранее РУСАДА выполнило все требования совета учредителей организации, направив во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пакет документов о несогласии с санкциями в отношении российского спорта, писал NEWS.ru.
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