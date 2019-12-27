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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) может привести к ужесточению санкций в отношении российского спорта.

Есть вероятность вступления в дело новых игроков, которые могут потребовать у суда не смягчение, а ужесточение санкций, — сказал Ганус журналистам во время пресс-конференции. Ранее РУСАДА выполнило все требования совета...