USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,290 $   Brent60.42 $ Bitcoin3,801.13 $
МОСКВА-10°C18:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

«Рубин» попрощался с Кудряшовым

Фёдор Кудряшов Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фёдор Кудряшов

спорт [ версия для печати ]

Казанский «Рубин» и защитник Фёдор Кудряшов расторгли контракт по обоюдному согласию.

Клуб благодарен игроку за время, проведённое в команде, сообщает пресс-служба «Рубина». Где Кудряшов продолжит карьеру, не уточняется.

Защитник пришёл в «Рубин» в 2017 году. В текущем сезоне он вышел на поле в 9 матчах и не отметился результативными действиями. Ранее Кудряшов защищал цвета «Ростова», «Ахмата», «Краснодара», «Спартака» и «Томи». Также Кудряшов неоднократно вызывался в сборную России, в том числе на чемпионат мира — 2018 и игры Лиги наций. Всего за национальную команду он провёл 9 матчей.

Как писал News.ru, экс-тренер сборной России по футболу останется без работы.


#футбол
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии

читайте также
спорт 17:38, 10 января 2019
Россиянки не попали в топ-10 в спринте на КМ по биатлону
спорт 17:27, 10 января 2019
WADA начало работу в Моcковской лаборатории
спорт 17:17, 10 января 2019
Сборные России и Канады по хоккею снова встретятся на МЧМ
Лента новостей
экономика 18:43
Киев утвердил состав делегации на переговоры с РФ и ЕС
спорт 18:40
«Не оправдавший ожиданий» Бобровский пропустит матч НХЛ
в мире 18:39
Трамп заявил о необходимости пограничной стены
общество 18:39
Верховный суд отклонил претензию ФАС к «Агроторгу»
в мире 18:26
Порошенко перепутал место рождения митрополита Епифания
Другие новости
спорт 18:40
«Не оправдавший ожиданий» Бобровский пропустит матч НХЛ
спорт 17:42
Российские конькобежцы зададут жару
В выходные стартует ЧЕ по конькобежному спорту, шорт-треку, бобслею и скелетону
спорт 17:38
Россиянки не попали в топ-10 в спринте на КМ по биатлону
спорт 17:27
WADA начало работу в Моcковской лаборатории
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top