«Рубин» попрощался с Кудряшовым

https://news.ru/storage/news/3ad0501c05a410831b5cea39521d6ad7/83a7247b-5e9a-4068-a0e9-83b49622d586_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фёдор Кудряшов

Казанский «Рубин» и защитник Фёдор Кудряшов расторгли контракт по обоюдному согласию.

Клуб благодарен игроку за время, проведённое в команде, сообщает пресс-служба «Рубина». Где Кудряшов продолжит карьеру, не уточняется.

Защитник пришёл в «Рубин» в 2017 году. В текущем сезоне он вышел на поле в 9 матчах и не отметился результативными действиями. Ранее Кудряшов защищал цвета «Ростова», «Ахмата», «Краснодара», «Спартака» и «Томи». Также Кудряшов неоднократно вызывался в сборную России, в том числе на чемпионат мира — 2018 и игры Лиги наций. Всего за национальную команду он провёл 9 матчей.

Как писал News.ru, экс-тренер сборной России по футболу останется без работы.