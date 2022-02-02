«Россию судили честно»: гимнастка оценила поражение сестёр Авериных

Гимнастка Анна Ризатдинова, представляющая Украину, выразила своё отношение к победе израильтянки Линой Ашрам на летних Олимпийских играх в Токио. По её мнению, победа спортсменки является заслуженной. Израильтянка опередила представительниц России за счёт более сложной программы, рассказала спортсменка YouTube-каналу «Остров».

На мой взгляд, победа Ашрам произошла не потому, что Линой была на 20 голов выше, хотя, как по мне, она действительно была круче россиянок. Это произошло скорее потому, что кто-то что-то захотел поменять в той системе наверху. В принципе, всё было честно. Понятно, Россия кричит, что их засудили. На мой взгляд, их просто посудили честно. Да, израильская гимнастка допустила ошибку, допустила потерю, но за счёт трудности тела она вышла на первое место. Когда мы убираем эмоции и переходим к математике, то там всё было честно, — сказала Ризатдинова.

Украинка отметила, что с 2000 года даже с грубыми ошибками россиянки всегда побеждали на крупных стартах, приведя в пример Алину Кабаеву и Яну Кудрявцеву. При этом она отметила, что к золотым олимпийским наградам Евгении Канаевой у неё нет вопросов.

На Олимпийских играх в Токио впервые с 1996 года Россия не смогла завоевать золотую награду в художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье россиянка Дина Аверина стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина Аверина не попала на пьедестал, заняв четвёртую строчку. Также представительницы российской сборной стали вторыми в групповых упражнениях.