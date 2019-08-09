Первенство в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду выиграли россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королёва.
Соревнования проходят в Киеве. Клюева и Королёва показали результат 290,70 балла, сообщил
Серебро досталось немкам Лине Хентшель и Тине Пунцель (288,87 балла). На третьем месте — представительницы Украины Виктория Кесарь и Анна Письменская (287,37).
Ранее News.ru писал, что сборная РФ по прыжкам в воду досрочно стала победителем медального зачёта ЧЕ. В активе российских спортсменов пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды. У сборной ФРГ две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Таким образом, российская сборная стала недосягаемой для ближайшего преследователя.