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Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошёл медицинское обследование перед переходом в «Локомотив». Решение о трансфере было достигнуто в четверг, 8 августа. В последующие два дня стороны согласовали последние детали.

Помимо Джорджевича «Локомотив» рассматривал кандидатуру Николая Комличенко из «Млады Бочеслав», информирует «Спорт-Экспресс». Как ранее писал News.ru, Джорджевич после поражения в матче за Суперкубок России от московского «Локомотива» (2:3) дал эксклюзивное...