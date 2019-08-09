https://static.news.ru/photo/6536ffe8-bbb1-11e9-84d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборная РФ по прыжкам в воду досрочно стала победителем медального зачёта ЧЕ.

В активе российских спортсменов пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды. У сборной ФРГ две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Таким образом, российская сборная стала недосягаемой для ближайшего преследователя.

11 августа состоится заключительный день чемпионата. Будут разыграны два комплекта наград — в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина у женщин и прыжках с 10-метровой вышки у мужчин.

Ранее россиянин Евгений Кузнецов завоевал золотую медаль в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина. В финальном раунде спортсмен набрал 499,55 балла, со значительным отрывом опередив немца Патрика Хаусдинга (456,85) и представителя Великобритании Джеймса Хитли (439,90).