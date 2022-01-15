Россиянки остались без наград в гонке преследования в Рупольдинге

На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, российские биатлонистки остались без медалей в гонке преследования. Победительницей старта стала норвежка Марте Рёйселанд.

Норвежская спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и более чем на 20 секунд опередила шведку Эльвиру Эберг. На третьем месте финишировала сестра Эльвиры – Ханна.

Лучший из представительниц сборной России стала Ирина Казакевич. С одним промахом она показала 14-й результат, отстав от победительницы на одну минуту и 53 секунды. Лидер команды Кристина Резцова финишировала на 36-м месте с семью промахами.

Также 16 января состоится гонка преследования у мужчин.

Ранее российский биатлонист Максим Цветков заявил, что не взял флаг на финише победной эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) в целях безопасности.