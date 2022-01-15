Российский биатлонист рассказал, почему отказался брать флаг на финише КМ

Российский биатлонист Максим Цветков заявил, что не взял флаг на финише победной эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) в целях безопасности. Он вспомнил, что у него уже был неприятный опыт в карьере с падением из-за флага, сообщает «Матч ТВ».

Было немножко опасно всё равно — не дай бог что случится. У меня уже была практика, когда я с флагом падал на финише, но там отрыв был несколько минут. Это одна из первых моих гонок, первый год в биатлоне — бежали спартакиаду учащихся, — заявил Цветков.

Сборная РФ по биатлону одержала победу в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В состав российской команды вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Соревнования в Рупольдинге завершатся 16 января. Затем спортсмены отправятся на последний предолимпийский этап в итальянский Антхольц.

14 января сборная России завоевала бронзовую медаль в женской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Ранее сообщалось, что бывший президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчёв прокомментировал бронзовую медаль сборной России в женской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). За команду России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. По мнению Драчёва, национальная команда сейчас находится в яме.