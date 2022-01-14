«Все в яме, кроме Резцовой»: Драчёв о бронзе в эстафете на Кубке мира

Бывший президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчёв прокомментировал бронзовую медаль сборной России в женской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). За команду России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. По мнению Драчёва, национальная команда сейчас находится в яме, сообщает «Чемпионат».

Состояние команды сложное и тяжёлое, очень много вопросов. Резцова выглядит отдельным человеком в этой команде. Видно, что сейчас все в яме, кроме Кристины. Бронзовая медаль в нынешних условиях — маленький подарок, — сказал Драчёв.

Кубок мира по биатлону 2021-22 стартовал 27 ноября 2021 года в шведском городе Эстерсунд и завершится 20 марта 2022 года в норвежском Хольменколлене.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону выиграла золото в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Антон Бабиков и Кристина Резцова.