«Все в яме, кроме Резцовой»: Драчёв о бронзе в эстафете на Кубке мира
Бывший глава СБР Драчёв заявил, что женская сборная России по биатлону находится в яме
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:07, 14 января 2022
Владимир ДрачёвФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Бывший президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчёв прокомментировал бронзовую медаль сборной России в женской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). За команду России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. По мнению Драчёва, национальная команда сейчас находится в яме, сообщает «Чемпионат».
Состояние команды сложное и тяжёлое, очень много вопросов. Резцова выглядит отдельным человеком в этой команде. Видно, что сейчас все в яме, кроме Кристины. Бронзовая медаль в нынешних условиях — маленький подарок, — сказал Драчёв.
Кубок мира по биатлону 2021-22 стартовал 27 ноября 2021 года в шведском городе Эстерсунд и завершится 20 марта 2022 года в норвежском Хольменколлене.
Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону выиграла золото в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Антон Бабиков и Кристина Резцова.