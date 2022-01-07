Бабиков и Резцова выиграли золото на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России по биатлону выиграла золото в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Антон Бабиков и Кристина Резцова.
Россияне показали результат 41 минута 37,1 секунды, потратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Вторыми стали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, третьими — украинцы Дарья Блашко и Артём Тищенко.
Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.
Ранее Россия заняла пятое место в смешанной эстафете на Кубке мира. За команду выступали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
Накануне, 7 января, российский биатлонист Александр Логинов выиграл золото в спринте.