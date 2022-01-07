Бабиков и Резцова выиграли золото на этапе Кубка мира по биатлону

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете (4 по 7,5 км) на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Победу одержала команда Норвегии.

За Россию выступали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Они отстали от победителей на 2 минуты 8,9 секунды, допустив девять промахов. Норвежцы в составе Йоханнеса и Тарьи...