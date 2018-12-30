Россиянка Лагно выиграла ЧМ по блицу

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Екатерина Лагно

Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу. По итогам 17 туров шахматистка набрала 13,5 очка.

Второе место заняла иранка Сарасадат Хадемальшарьех с 13 очками. Китаянка Лэй Тинцзе (12,5 очка) замкнула тройку лидеров.

Ещё одна представительница России Валентина Гунина стала четвёртой, набрав 12 очков. Чемпионат мира по шахматам проходит в Санкт-Петербурге.

Блиц — шахматная игра, в которой отводится ограниченное количество времени на обдумывание ходов.

Ранее News.ru писал, что российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам — рапиду. 22-летний спортсмен за 11 туров сумел набрать 15 очков. В его активе 9 побед и 6 партий, завершённых вничью. Серебряную медаль турнира выиграл шахматист из Азербайджана, а бронзу завоевал американец.