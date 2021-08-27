Россиянин Костюков стал серебряным призёром летнего ЧМ в суперспринте

Российский биатлонист Ярослав Костюков занял второе место в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место, уступив лишь румыну Георге Буте.

Георге Бута стал первым в истории румынского биатлона чемпионом мира и единственным из всех биатлонистов, кто прошёл четыре рубежа без промаха с результатом 19.36,5 минут. Финишировавший вторым Костюков промахнулся дважды и отстал от победителя на 11 секунд. Замкнул тройку лучших бельгиец французского происхождения Флоран Клод (2 промаха, +15,7 секунд). Шестое место и участие в цветочной церемонии обеспечил себе победитель квалификации Роман Сурнев (4 промаха, +30,9)

Ветеран российского биатлона 35-летний Александр Бабчин финишировал 16-м (3 промаха, +1.05,0), а Иван Клотов пересёк линию финиша 19-м (4 промаха, +1.18,0). Дмитрий Абашев показал в гонке 22-й результат (5 промахов, +1.27,7), а Александр Бектуганов стал худшим из россиян с 25-м результатом (5 промахов, +1.46,8)

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка Ирина Казакевич завоевала бронзовую награду в суперспринте на проходящем в чешском Нове-Место чемпионате мира по летнему биатлону. На последнем круге она обошла в борьбе за бронзу подругу по команде Валерию Васнецову.