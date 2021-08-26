Российская биатлонистка Казакевич стала бронзовым призёром летнего ЧМ в суп

Российская биатлонистка Ирина Казакевич завоевала бронзовую награду в суперспринте на проходящем в чешском Нове-Место чемпионате мира по летнему биатлону. На последнем круге она обошла в борьбе за бронзу подругу по команде Валерию Васнецову.

Победу одержала чешская биатлонистка Маркета Давидова, которая с тремя промахами показала результат 21.49,3 минуты. На последнем круге совсем немного в борьбе за победу ей уступила украинка Юлия Джима (2 промаха, +2,9 секунды). Казакевич допустила пять промахов и отстала от лидера на 6,6 секунды, а Васнецова с четырьмя промахами уступила Давидовой 9,5 секунд. Ещё одна россиянка Тамара Дербушева замкнула шестёрку лучших (3 промаха, +27,2).

Наталья Гербулова финишировала 11-й (4 промаха, +43,1). Светлана Миронова заняла 22-е место, не справившись со стрельбой (9 промахов, +1.46,4), а Маргарита Васильева финишировала 24-й (7 промахов, +1.53,3).

Как сообщалось ранее, российский биатлонист Дмитрий Шамукаев стал бронзовым призёром первенства мира среди юниоров по летнему биатлону в чешском Нове-Место. На последний круг он уходил вторым в двух секундах от лидера, но не смог побороться за победу.