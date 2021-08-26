Биатлонист Шамукаев завоевал бронзу на ЧМ по летнему биатлону

Российский биатлонист Дмитрий Шамукаев стал бронзовым призёром первенства мира среди юниоров по летнему биатлону в чешском Нове-Место. На последний круг он уходил вторым в двух секундах от лидера, но не смог побороться за победу.

Победителем соревнований стал местный спортсмен Витеслав Хорник с результатом 20.00,2, опередивший соотечественника Томаша Микишку на 1,4 секунды. Оба чеха сделали по три промаха на огневых рубежах. Третьим финишировал Шамукаев (2 промаха, +11,6).

Другой россиянин, Даниил Усов, замкнул шестёрку лучших (5 промахов, +25,2), 13-й результат показал Андрей Ващенко (4 промаха, +49,3), а Денис Рощупкин финишировал 14-м (5 промахов, +54,3). Даниил Фомин уходил на последний круг на третьем месте, но не рассчитал сил по ходу гонки и пришёл на финиш 17-м (3 промаха, +1.10,6). Евгений Фадеев показал в суперспринте 24-й результат (8 промахов, +2.04,8).

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место. Пять промахов не помешали ей вырваться в лидеры на последнем круге и удержать победу с результатом 23.16,5.