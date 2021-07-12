Гореева выиграла суперспринт на летнем первенстве мира по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место. Пять промахов не помешали ей вырваться в лидеры на последнем круге и удержать победу с результатом 23.16,5.

Серебряную медаль с шестью промахами завоевала латвийка Сандра Булина (отставание 6,3 секунды), а замкнула тройку лучших чешка Тереза Воборникова (пять промахов, +13,3 секунды). Четвёртой финишировала ещё одна россиянка, Ксения Довгая (шесть промахов, +21,0), а Полина Плюснина показала седьмой результат (три промаха, +38,3).

Как и Гореева, тренирующаяся с основном составе сборной Анастасия Шевченко финишировала только 13-й (восемь промахов, +1.22,1), а Ксения Шнайдер из команды В показала 20-й результат на финише (шесть промахов, +1.44,6).

В квалификации победу одержала чешка Воборникова.

Как сообщалось ранее, четырёхкратный олимпийский чемпион и экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал недопонимание между биатлонистом Матвеем Елисеевым и старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским.