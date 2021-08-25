Тихонов: Елисеев поступил абсолютно безграмотно, ему и отвечать

Четырёхкратный олимпийский чемпион и экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал недопонимание между биатлонистом Матвеем Елисеевым и старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским.

Я постоянно говорил, что в тренировочном процессе нужна дисциплина. Елисеев поступил абсолютно безграмотно, дав себе нагрузку на среднегорье без акклиматизации. Ему отвечать за этот поступок. Хорошо, если у него будет всё в порядке со здоровьем. Раз он решил самостоятельно работать, пусть ищет деньги на подготовку и тренируется, а в сборной команде ты солдат, который должен выполнять требования, которые предъявляют тренер и федерация, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Как стало известно ранее, биатлонист Елисеев может быть исключён из состава сборной за игнорирование рекомендаций старшего тренера Каминского.

Елисеев не сработался со старшим тренером Юрием Каминским ещё в прошлом сезоне, когда готовился индивидуально и был подвергнут критике старшего тренера после неудачного выступления на чемпионате мира.