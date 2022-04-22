Россиянин Хандожко нокаутировал соперника на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Хандожко одержал победу над американцем Дуайтом Грантом. Встреча прошла в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 205 и завершилась победой россиянина нокаутом во втором раунде.

Это был первый поединок для россиянина за 2,5 года. Он завершил встречу победой техническим нокаутом на последней минуте второго раунда. По итогам турнира Хандожко и Грант были премированы как участники «Боя вечера». Бойцы получили по $50 тысяч.

Таким образом, Сергей одержал 28-ю победу в ММА при шести поражениях. Для его оппонента это поражение стало пятым в карьере при 11 победах. В рамках UFC Хандожко победил шведа Ростема Акмана и проиграл соотечественнику Рустаму Хабилову