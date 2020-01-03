https://static.news.ru/photo/bd6216a8-2eca-11ea-8193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Обязательный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году будет равен $1,015 млн.

Каждый год сумма взноса стран в бюджет организации повышается примерно на 8%. В частности, для России она в 2019 году составила $946,7 тысячи.

Самые крупные взносы в прошлом году выплатили США и Япония — $2,5 млн и $1,5 млн соответственно, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент WADA Крэйг Риди заявил об успехе организации в борьбе с российским допинговым кризисом. По его словам, агентство продемонстрировало готовность и способность «эффективно противостоять беспрецедентному уровню обмана и коррупции».